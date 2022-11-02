Ercan 15 Kasım'da açılmıyor!

15 Kasım’da KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları için ülkemize geleceği tahmin edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelemeyeceği kaydedildi.

Bu yeni bilgiyi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kamuoyu ile paylaştı.

Ercan Havaalanı’nın tanıtımının yapıldığı basın toplantısında SES KIBRIS muhabirinin “Ercan 15 Kasım’da Sayın Erdoğan’ın gelişiyle açılacağı tahminimiz vardı, bu gerçekleşmeyecek mi?” sorusu üzerine Arıklı şu yanıtı verdi:

“Sayın Erdoğan 15 Kasım’da gelemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 15 Kasım’da Uzakdoğu temasları var. Sayın Erdoğan gelebilse biraz daha zorlamayla açılışı yapabilirdik. Ama teknik cihazların gelmesiyle Ercan’ın tam olarak açılmasını istiyoruz. 15 Kasım’a yetişmesi mümkün değil, kısmı açılış olabilir”

ALS, hücre ve trafo eksikliği olduğunu söyleyen Arıklı, ocak ayı sonuna kadar tüm eksikliklerin giderileceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Ses Kıbrıs