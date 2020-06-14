Ercan'a 9 kişinin bulunduğu uçak indi "Biz özel izinliyiz"

Charter uçuşlar haricinde seferlerin düzenlenmediği Ercan Havaalanı'na geçtiğimiz gece içinde 9 kişinin olduğu belirtelen özel bir uçak iniş yaptı.

"BİZ ÖZEL İZİNLİYİZ"

İddialara göre yolcular havaalanındaki VİP bölümünden içeri alındı.

Antalya'dan Ercan'a gece saat 22:00'da iniş yapan 4 kadın ve 5 erkek yolcu yetkililerin "siz karantinaya girmeyecek misiniz?" sorusu üzerine yolcular " Biz özel izinliyiz" dediğini iddia edildi.



"SAĞLIK BAKANLIĞI KOORDİNE EDİYOR"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Koronavirüs pandemisi döneminde tüm uçuşların Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edildiğini aktardı.



"BAKANLAR KURULU KARARIYLA GİRDİLER"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ise söz konusu kişilerin ülkeye Bakanlar Kurulu kararı ile giriş yaptığını ve özel görevli olarak geldiklerini söyledi.

Çaygür Gelen kişilerin Sağlık Bakanlığı değil Bakanlar kurulu kararıyla ülkeye giriş yaptığını ve gelen kişilerin 3 gün süreyle bir otelde kalacaklarını ve sonra adadan ayrılacaklarını aktardı yolcuların otelde karantinaya alındığını belirtti.

Yetkililer; Uçağın dönüş izninin yarın saat 15:00 Ercan - Antalya olduğunu aktardı.

"LAPTA MARİNA PROJESİ İÇİN GELDİLER"



Turizm ve Çevre Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

“Basında yer alan özel uçakla adamıza gelen heyetle alakalı haber hakkında açıklama.



Bahse konu heyet Lapta Marina projesinin hayata geçirilmesi için gerekli teknik çalışmaları tamamlamak üzere Adamıza gelmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulunda istişare

edilerek Ülkemize katma değer sağlayacak bu projenin hayata geçirilebilmesi adına heyete izin verilmiştir. Halkımızın arasına karışmaları söz konusu değildir. Tamamen

kontrol altında tutularak, halkımızla temas etmemesi sağlanarak pandemi otelinde konaklatılmakta olan heyet bu gün çalışmalarını tamamlayarak adamızdan ayrılacaktır.”