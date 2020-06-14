Ercan'a 9 kişinin bulunduğu uçak indi "Biz özel izinliyiz"

Charter uçuşlar haricinde seferlerin düzenlenmediği Ercan Havaalanı'na geçtiğimiz gece içinde 9 kişinin olduğu belirtelen özel bir uçak iniş yaptı.
"BİZ ÖZEL İZİNLİYİZ"
İddialara göre yolcular havaalanındaki VİP bölümünden içeri alındı.
Antalya'dan Ercan'a gece saat 22:00'da iniş yapan 4 kadın ve 5 erkek yolcu yetkililerin "siz karantinaya girmeyecek misiniz?" sorusu üzerine yolcular " Biz özel izinliyiz" dediğini iddia edildi.
"SAĞLIK BAKANLIĞI KOORDİNE EDİYOR"
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan Koronavirüs pandemisi döneminde tüm uçuşların Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edildiğini aktardı.
"BAKANLAR KURULU KARARIYLA GİRDİLER"
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ise söz konusu kişilerin ülkeye Bakanlar Kurulu kararı ile giriş yaptığını ve özel görevli olarak geldiklerini söyledi.
Çaygür Gelen kişilerin Sağlık Bakanlığı değil Bakanlar kurulu kararıyla ülkeye giriş yaptığını ve gelen kişilerin 3 gün süreyle bir otelde kalacaklarını ve sonra adadan ayrılacaklarını aktardı yolcuların otelde karantinaya alındığını belirtti.
Yetkililer; Uçağın dönüş izninin yarın saat 15:00 Ercan - Antalya olduğunu aktardı.
"LAPTA MARİNA PROJESİ İÇİN GELDİLER"
Turizm ve Çevre Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:
“Basında yer alan özel uçakla adamıza gelen heyetle alakalı haber hakkında açıklama.
Bahse konu heyet Lapta Marina projesinin hayata geçirilmesi için gerekli teknik çalışmaları tamamlamak üzere Adamıza gelmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulunda istişare
edilerek Ülkemize katma değer sağlayacak bu projenin hayata geçirilebilmesi adına heyete izin verilmiştir. Halkımızın arasına karışmaları söz konusu değildir. Tamamen
kontrol altında tutularak, halkımızla temas etmemesi sağlanarak pandemi otelinde konaklatılmakta olan heyet bu gün çalışmalarını tamamlayarak adamızdan ayrılacaktır.”
test yapip alsaydiniz. soruya bak"siz karantinaya girmeyecek misiniz?". yetkililer boyle sormus. seni oraya onun icin mi diktiler. polisi arasaydin. hukumetin yatacak yeri yok. tam bir ciftlik. devletmis..d...k ali dayi. sizi bir taniyan kendi vatandasiniz. yani biz. havaniz da bize. hic bir vatandasin sandiga gitmemesi gerekir. bu garagozluk da bir yere kadar..
Abi bu melketteki SOZUM ONA "yetkililer" ceza vermeye kanunlari uygulamaya sucluyu sorusturmaya korkuyor. "Aman torpilli birine rasgelirim da isimden olurum" gibisinden "Beni sokmayan yilan bin yasasin" anlayisiyla gidiyor hersey.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Virus sizin ozel izninizi takarmi kardesim? Bu ne cahilliktir, ne beceriksizliktir? Inanilir gibi degil. Halk arasina karismayacaklarmis, seni tasiyan sofor ? Yemegini getiren , odani temizleyen , rezervasyonunu yapan otel calisani temizlikci vesayre vesayre bunlar insan degil mi? Bunlara bulasmaz mi? Bagnazligin cahilligin hat yaptigi safhadayiz yani. Tam bir banana cumhuriyetine donduk artik. Yaptiklari aciklamalar da hatalarindan daha buyuk. Insanlari salak yerine mi koyuyorlar? Basibos dingonun ahiri bir ulke resmen. Inanilir gibi degil valla.
Gucunuz guneyde calisan vatandasa yeter ancak. Dingiller.
Tatarmis, Kudretmis. Hade be f..k off
şuan merit royal casinosunda kumar oynuyorlar
VAllahi sasirmam. Mumkundur yani. :)Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Bakan hemen yarin istifa etsin. Ya da guneyde calisan iscilerden ozur dileyin.
Tum ucuslar saglik bakanliig tarafindan koordine ediliyormus, herhalde VIP ler disindaki ucuslardan bahsediyorlar . Saglik bakani mi izin vermis bunlara ? Verdiyse ne amacla vermis aciklasin.
Kimdir be bunlar ama. Anam avradım olsun kulaklarından tutup geri gönderirdim. İbnelere bak. Sizin de yapacağınız işe çakayım. Kılıbıklar.
Yahu TORPIL (yani yolsuzluk) bizim kulturumuze islemis ya? Bunu da oyle zannettiler, viruse karsi torpil yapallar sanki virus senin torpilini dinler.Beğen (1) Beğenmedim! (0)