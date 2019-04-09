Ercan bölgesi için çiftçilere ciddi uyarı!

Tarım Dairesi tarafından yapılan arazi kontrollerinde, Ercan Havalimanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde yoğun çekirge sürüsüne (Fas Çekirgesi) rastlandı.
Tarım Dairesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Bu nedenle Ercan Havaalanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde çekirgelere karşı, Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle, 8 Nisan 2019 tarihinden itibaren mücadele başlatılacaktır.
Bu bölgelerde ikinci bir duyuruya kadar hayvan sahiplerinin hayvanlarını otlatmamaları ve arazi sahiplerinin hasat yapmamaları önemle duyrulur.” (BRT/MAIL)