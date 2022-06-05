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Ercan'da anlamlı etkinlik

Haziran Dünya Çevre Günü” nedeniyle SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve eğitim gören çocukların “Çevre ve doğa” temalı yaptığı resimler Ercan Havalimanı’nda sergileniyor.

05 Haziran 2022 Pazar 12:50
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Ercan'da anlamlı etkinlik

Sosyal sorumluk projelerine büyük önem veren T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliğinin SOS Çocukköyü Derneği ile birlikte ortaklaşa düzenlediği sergide SOS Kreş ve Anaokulu ana sınıf öğrencilerinin ve bakım gören çocukların çevre ve doğa için yaptığı resimler yolcuların beğenisine sunuldu.

Resimler, 5 Haziran 2022 Dünya Çevre Günü”nden itibaren Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrası salonda sergilenmeye başlandı.

Özçelik: Geleceğin nesilleri çocuklarımız temiz bir çevreyi hak ediyor

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, geleceğin gençleri olan çocuklarımıza temiz bir ülke yaratmak için herkese büyük görevler düştüğünü bunun için çaba sarf etmemiz gerektiğini ifade etti.

Özçelik, 5 Haziran 1972’de Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı sonrasında her yıl 5 Haziran günü tüm dünyada çevre konusunda bilinçlenmenin artırılması, karar vericilerin dikkatini çekmek ve çevre koruma faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile Dünya Çevre Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Şirket olarak Ercan Havalimanı’nda sosyal sorumluluk projeleri ile yolcular ile misafirlere sadece havalimanı hizmeti değil, bu tür sosyal faaliyetleri de sunduklarını ve bundan büyük keyif aldıklarını ifade eden Özçelik, “T&T Havalimanı İşletmeciliği, çevreye gösterdiği duyarlılığın yanı sıra kültüre, sanata da büyük değer ve destek veriyor. Böylece yolcularımızın havalimanında geçirdikleri zamana da değer katıyoruz. Bugüne kadarki süreçte havalimanımızda pek çok etkinliğe imza attık. Bundan sonra da bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Özçelik, geleceğin gençleri ve büyükleri olarak çocukların o minik elleriyle çevre ve doğa konulu çizdikleri resimlerin büyük bir anlamı olduğuna da dikkat çekti.

Bereke: Ercan Havalimanı’ndaki sergi bizim için hem gurur hem mutluluk kaynağı oldu

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce Bareke, 5 Haziran Dünya Çevre Günü bağlamında Ercan Havalimanı’nda yer bulan serginin çocuklar açısından büyük önemi olduğunu vurguladı.

Bareke, “Ercan Havalimanı’nda, dikkat çeken bu serginin SOS Çocukköyü Derneği çatısı altındaki çocuklar tarafından yapılmış olması bizim için hem gurur hem de mutluluk kaynağı oldu. Fikir bizimle ilk paylaşıldığı andan itibaren heyecanla hazırlandık. Çocukların doğa sevgisi ve çevre bilinci ile yetişmesi içinde bulunduğumuz çağda giderek artan bir önem taşıyor” dedi.

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım, destek ve eğitim verdileri her bir çocuğun çevre koruma bilinci ile yetişmesini önemediklerini kaydeden Bareke, tüm çocukların, gençlerin ve çalışanların toplumsal duyarlılıklarının artmasını umut ettiğini belirtti.

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