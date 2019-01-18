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Ercan'da aracın tekerlekleri çalındı!

18 Ocak 2019 Cuma 16:53
Ercan'da aracın tekerlekleri çalındı!

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Ercan Havalimanı yakınlarına park edilmiş olan KU 826 plakalı aracın tekerlekleri çalındı. Sürücü tarafından yol kenarına park edilen aracın tekerleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek çalındı. Araç sahibinin durumu polise taşıdığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Ercan Havalimanı yakınlarına park edilmiş araçların aküleri çalınmıştı. 2017 yılında ise alkollü bir genç bölgede park edilmiş birçok aracın camlarını patlatmıştı.    

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Anahtar Kelimeler:
Ercan
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BOB MARLEY 2019-01-18 17:40:09

bunlar daha eyi günlerniz. sıkı durun.

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KALLES 2019-01-18 19:06:06

BUNLARI DEVLET GORMESI LAZIM VE ACIL BISEYLER YAPMASI LAZIM YOKSA DONUMUZU DA CALACAKLAR

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