Ercan'da aracın tekerlekleri çalındı!

Havalimanı yakınlarına park edilmiş olan KU 826 plakalı aracın tekerlekleri çalındı. Sürücü tarafından yol kenarına park edilen aracın tekerleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sökülerek çalındı. Araç sahibinin durumu polise taşıdığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Ercan Havalimanı yakınlarına park edilmiş araçların aküleri çalınmıştı. 2017 yılında ise alkollü bir genç bölgede park edilmiş birçok aracın camlarını patlatmıştı.