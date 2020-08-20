Ercan'da çalışmalar devam ediyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş gösteren Covid-19 salgını nedeniyle hükümetin aldığı önlemler kapsamında birçok işletme kapalı kalırken, bu dönemde boş durmayarak Ercan Havalimanı yeni terminali şantiyesinde çalışmalara devam edildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’nın yaklaşık 3.5 ay tarifeli uçuşlara kapalı kaldığı dönemde mevcut pistin sıkıntılı bölümlerinin yapıldığı, pistin genel bakımı ve sorunlu alfa taksi yolunun asfaltlandığı belirtildi. Açıklamada, pist, apron ve taksi yollarının çizgilerininyeniden boyandığı kaydedilirken, ayrıca, mevcut havalimanı içerisinde bulunan elektronik bölümlerin de bakımlarının yapıldığı ifade edildi.

Tüm bunlar yapılırken,yeni terminal inşaatında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği de kaydedildi.Gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle Dünya’daki modern havalimanları ile ayni düzeyde olacak Ercan Havalimanı yeni terminalinde bagaj sistemleri ile bunların taşıyıcı sistemleri ve checkin bölümleri kuruldu. Ayrıca, yürüyen merdivenler, asansörler takıldı,körük bağlantıları yapıldı.

KKTC’yi dünya ile kucaklaştıracak bu büyük proje bittiği zaman ülke ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağı kaydedilen açıklamada, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin devlete ödediği vergiler, gelir paylaşımı ile yapılan harcamalarla satın almaların ülke ekonomisine önemli bir katkı yapıldığı da belirtildi.

2 KİLOMETRELİK BAGAJ SİSTEMİ KURULDU

Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinde bagaj taşıma ve ayrıştırma sisteminin monte çalışmalarına başlandı.

2 kilometrelik hatta sahip olacak bagaj sistemi Dünya’daki diğer modern havalimanlarında kullanılan sistem ile ayni düzeyde. Tamamen otomatik barkot okuyucu optiklerle çalışan sistem, yolcuların checkin yaptırıp bagajlarını vermesinden, yolcuların uçaktan inip bagajlarını alana kadar olan bölümü oluşturuyor.Sistem, saatte 5 bin bagaj kapasitesi ile yolculara hizmet verecek.

Ayrıca, checkin bölümlerinin bağlantıları ve bankolarının monte çalışmaları ise devam ediyor.

KÖRÜK BAĞLANTILARI YAPILDI

Bu dönemde ayrıca Ercan Havalimanı yeni terminalinde uçakların park edeceği 9 adet körük sisteminin bağlantıları da yapıldı.

Yurt dışından gelen ekipler körük sistemini kurmalarının ardından terminal ile körükler arasındaki çelik bağlantıları da tamamlandı. Körük bağlantılarının ardından bu bölümlere cam takma işlemlerinin başlatılacak.

İnşaata şu anda bina içerisinde bölümleri birbirinden ayıracak kartonpiyer işlerinin yapımına da geçildi. Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin de takıldığı yeni terminalde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor.

ERCAN HAVALİMANI YENİ TERMİNAL ÖZELLİKLERİ

Yapımı devam eden T&T Ercan Havalimanı’nın yeni terminali birçok yeniliği ve gelişmeyi de beraberinde getirecek.Ercan Havalimanı yeni terminalinin3 bin 200 metrelik iki pisti olacak.Ayrıca, bir tanesi büyük gövdeli uçakların park edebileceği çiftli körük ile birlikte toplam 9 körük, 12 de açık park pozisyonu bulunacak. Proje, ihtiyaç duyulması halinde terminal ve apronun genişleyebileceği şekilde tasarlandı.

Yeni terminalde kapalı otopark hizmeti de sunuluyor. Otoparkın büyüklüğü ise 40 bin metrekare.Kapalıda 1500, açıkta 1400-1500 araçlık park imkânı olacak.Tankerle yakıt sistemi kalkacak ve apron altından geçecek borularla uçağa yakıt verilebilecek.Yeni havalimanında, 60 check-in noktası olacak. Gelen yolcu için 20, giden yolcu için de 24 pasaport kontrol bankosu ve 26 x-ray noktası olacak.

Yolcu kapasitesi ise 7 milyon olacak. Olası uluslararası uçuşlara açılması halinde 10 milyon yolcuya kadar büyütülebilme imkânına sahip.

Terminal binası, aynı zamanda çevre dostu olacak ve kendi kendisini güneş enerjisi ile idame ettirebilecek.