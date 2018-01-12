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Ercan'da hareketli gün!

Ercan'da dün hareketli bir gün yaşandı. Bir kişi KKTC'ye giriş yapmak isterken üzerinde uyuşturucu ile yakalanırken bir kişi de yasaya aykırı miktarda parayla çıkış yapmak istedi...

12 Ocak 2018 Cuma 12:45
Ercan'da hareketli gün!
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Ercan Havaalanı’nda dün saat 14.30 sıralarında KKTC'ye giriş yapan D.E (E-43)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

Ercan Havalimanı’nda dün saat 06.30 sıralarında Y.Y. (E-51), beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 16 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.Polis açıklamasında Y.Y hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
 

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