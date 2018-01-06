Ercan'da insanlık ayıbı!

Avukat Barış Mamalı, Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'e yaptığı özel açıklamasında, yabancı işçilerin vatandaşların çalışmadığı alanlarda çalıştırılmak üzere KKTC’ye getirilip, ‘köle gibi’ sahiplendirildiğine ve gerekli izinlerinin olmasına rağmen sorgulandığına vurgu yaparak, Ercan Havalimanı içerisindeki Muhaceret Polisi tarafından özellikle ön izinli 3. ülke vatandaşı olan yabancı işçilere zaman zaman yasal dayanağı bulunmayan bir dizi uygulamaların da yapıldığını ve bunun ‘insanlık ayıbı’ olduğunu dile getirdi.

“Yabancı işçilere 30 günlük vize verilebilir”

Yabancı işçilerin KKTC’ye getirilmesi durumunun, izinlerinin alınması ve denetimlerinin yapılması hususları konusunda 63/2006 sayılı kanuna göre ‘Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’na tabi olduğunu ifade eden Mamalı, bu yasaya göre yabancı işçilerin denetim yetkisinin sadece Çalışma Bakanlığı’na ait olduğunu dile getirdi. Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 8. maddesi ‘ön izin’ konusunu düzenlemekte olduğunu ve bu konuda emredici kurallar getirdiğini kaydeden Mamalı, bu Tüzüğün 11(3) madde fıkrasında ‘Ön izin, hamiline, …KKTC’ye girme hakkı verir.’’ denmekte olduğunu, aynı tüzüğün 11(8) madde fıkrasının emredici bir düzenleme ile ‘Ön izin sahibi yabancı uyruklu işçilerin KKTC’ye girişine izin veren makamlar giriş limanında, bu statüdeki kişilere 30 günlük giriş vizesi verirler.’ ifadelerine yer verildiğini aktardı.

Bahsi geçen tüzük kurallarının emredici olup herhangi bir makama takdir yetkisi vermediğini ifade eden Avukat Barış Mamalı, dolayısıyla yabancı işçilerin ön izin sahibi olmaları halinde KKTC’ye giriş yapma hakkı kazanacaklarını ve giriş anında herhangi bir engel çıkartılmaksızın 30 günlük giriş vizesi alma hakkını da elde edeceklerini belirtti. Mamalı, sözkonusu tüzük kurallarına bakıldığında ön izin ile ülkeye gelen yabancı işçilere herhangi bir makamın giriş konusunda engel çıkarma, ön izni hakkında sorgulama veya koşul getirme hak ve yetkisinin bulunmadığını dile getirdi.

“Yasal dayanaktan yoksundur”

Avukat Barış Mamalı, 63/2006 sayılı yasa ve bunun altında çıkarılan ilgili tüzük kurallarının yanında başka herhangi bir mevzuat içerisinde adaya ön izin statüsüyle giriş yapan yabancı işçileri getirten işverenin havalimanından veya herhangi bir limandan kişileri bizzat veya şahsen teslim alma mecburiyetinin bulunmadığını kaydetti. Hukuken ön izinli kişilerin ülkeye giriş yapmaları yönünde herhangi bir yasal engel bulunmadığı gibi bu kişilerin işveren tarafından teslim alınmasına mecbur kılacak yasal bir mevzuat da olmadığını söyleyen Barış Mamalı, bu bağlamda muhaceret makamlarının koşul getirme veya bu şekilde bir uygulama yapma hakkınında bulunmadığını vurguladı. Mamalı, muhaceret makamlarının ön izinli yabancı işçilere veya işverene bu konuda koşul getirmesi ya da teslim şartı sunmasının yasal dayanaktan yoksun olduğu gibi, takdir hakkı da vermediğini ifade etti.

“Sorgulamak, Çalışma Bakanlığı yetkisindedir”

Avukat Barış Mamalı, tüm bu hukuki manzara karşısında ön izinli kişilerin ülkeye girişlerinde herhangi bir engel çıkartılamayacağı gibi, bu kişiler hakkında önceden zaten tüm araştırma ve soruşturmalar yapıldığından dolayı havalimanında bu yönde sorguya çekilmeleri veya üzerlerinde denetim yapılmasının da hukuka ve yasaya aykırılık teşkil ettiğini belirtti. Barış Mamalı, bu kişiler üzerinde ‘işveren kimdir, nerede çalışır’ gibi konularda denetim yapma yetkisinin sadece Çalışma Bakanlığı bünyesine bırakılmış bir yetki olduğunu kaydetti.

“Yasal dayanağı bulunmayan uygulamalar yapılıyor”

Ercan Havalimanı içerisindeki Muhaceret Polisi tarafındanözellikle ön izinli 3. ülke vatandaşı olan yabancı işçilere zaman zaman yasal dayanağı bulunmayan bir dizi uygulamalarının da yapıldığını ifade eden Barış Mamalı, bunları ‘(a)İşbu yabancı işçiler yasa gereği ülkeye girme hakkına sahip olmalarına karşın ülkeye girişte alıkonulmakta ve/veya bina içerisinde tutulmakta ve/veya havalimanından direk olarak çıkmalarına engel olunmaktadır.’ ve ‘(b)Ön izinli yabancı işçiler “teslim tutanağı” karşılığında işverene veya vekiline teslim edilmektedir. Bu uygulama insanlık onuruna yakışmayan ve yabancı işçilere eşya ve köle muamelesini andıracak utanç dolu bir pozisyon yaratmaktadır.’ şeklinde sıraladı.