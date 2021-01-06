Ercan'da 'Korona Virüs' artırma!

Ercan Havaalanı gümrüğünde yapılan açık artırmada, küresel salgın koronavirüs unutuldu, sosyal mesafe ve maske kuralını da ihmal edilerek, açık artırma başladı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun uyarıları devlet kurumları tarafından da uygulanmıyor.
Açık Artırma tam bir bulaş alanına dönüştü.
Vergisi ödenerek gümrükten kurtarılması halinde satışa sunulacak mallar arasında laptop ve aksamları, ayakkabı, kitap, balık oltası, led lamba, tespih, takma saç, peruk, takma kirpik, oto aksamları, boru, cam bardak, saat, elektronik cihazlar, hediyelik eşyalar, amfi, USB, kartuş, kulaklık, golf topu, iç çamaşırı gibi değişik ürünler yer alıyor.
Kaynak : Yenidüzen