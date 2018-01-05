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Ercan'da narkotik köpeğine takıldı

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Zanlı polisteki sorgusunun ardından dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 17:06
Ercan'da narkotik köpeğine takıldı
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Diyalog gazetesinde yer alan habere göre; üzerinde uyuşturucu maddeyle 3 Ocak 2018 tarihinde ülkeye gelen Mehmet Can Koca, narkotik detektör köpeği tarafından tespit edildi.

Üzerinde yapılan aramada ceket cebinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Zanlı polisteki sorgusunun ardından dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiği belirtilirken, mahkemeden hakkında bir gün tutukluluk emri alındı. 

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