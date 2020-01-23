Ercan'da Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket

Ercan Havalimanı’nda yetkili makamlara bilgi vermeden yasaların izin verdiği miktardan fazla nakit parayla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



Açıklamaya göre, A.K.M.M.’nin (E-23) tasarrufunda 16 bin ABD Doları ve 2 bin 500 Euro; D.A.M.A.’nın (E-55) tasarrufunda ise 14 bin 700 ABD Doları ve 10 bin TL nakit para bulunuyordu.

KKTC yasalarına göre, yetkili makamlara bilgi vermeden yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya TL’den fazla nakit para taşımak yasaktır.