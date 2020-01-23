Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...

Ercan'da Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket

23 Ocak 2020 Perşembe 12:38
Ercan'da Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket

Ercan Havalimanı’nda yetkili makamlara bilgi vermeden yasaların izin verdiği miktardan fazla nakit parayla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
 
Açıklamaya göre, A.K.M.M.’nin (E-23) tasarrufunda 16 bin ABD Doları ve 2 bin 500 Euro;  D.A.M.A.’nın (E-55) tasarrufunda ise 14 bin 700 ABD Doları ve 10 bin TL nakit para bulunuyordu.

KKTC yasalarına göre, yetkili makamlara bilgi vermeden yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya TL’den fazla nakit para taşımak yasaktır.

Anahtar Kelimeler:
ErcanYasalIşlemHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vezirköprü Belediyesi'nden Özçınar'a ziyaret
Vezirköprü Belediyesi'nden Özçınar'a ziyaret
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda kaza: 2 yaralı
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu'nda kaza: 2 yaralı
Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 Sitesi için özel komite
Başbakan Tatar’ın talimatıyla Greatstone 2 Sitesi için özel komite
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim