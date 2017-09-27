Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan M.D.B’ye (E-27) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. M.D.B tutuklandı.
Ercan'da uyuşturucu!
M.D.B’ye (E-27) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu bulundu.
27 Eylül 2017 Çarşamba 15:23