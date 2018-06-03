Ercan'da uyuşturucu hap

Ercan Havalimanı’nda dün KKTC’ye giriş yapan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 09:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada Ü.K’ye (E- 38) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, üzerinde yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındı. Ü.K. tutuklandı.