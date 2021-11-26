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Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı N.M.R.M.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Kasım 2021 Cuma 14:07
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Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
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(Kamalı Haber)

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tutuklanan zanlı N.M.R.M.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25.11.2021 tarihinde saat 12.00’da Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne giriş yapmak isteyen zanlının üzerine Ricky isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizinde yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanıla maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinin araştırılması gerektiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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