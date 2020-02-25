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Ercan'da yakalandı

Ülkemize Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı yakayı ele verdi.

25 Şubat 2020 Salı 15:09
Ercan'da yakalandı
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Ülkemize Ercan Havaalanı'ndan giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Engin Önen tutuklanarak dün mahkeme Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, zanlı Engin Önen’in 24 Şubat 2020 tarihinde saat 10.35’te Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı.
Özkırdar, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
(Kamalı Haber)
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTutuklamaPolisErcan Havaalanı
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