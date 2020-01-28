Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Ercan'da yeni tip corona virüse karşı önlem!

Sağlık Bakanlığı, Korona virüsüyle ilgili önlemler kapsamında Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kuruyor.

28 Ocak 2020 Salı 10:19
Ercan'da yeni tip corona virüse karşı önlem!

Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Pilli’nin başkanlık ettiği toplantıda alınan kararla Ercan Havalimanı’nda oluşturulacak özel bir izolasyon odası ve termal kamera ile risk grubunda görülen yolcular müşahede altına alınacak.

KAPSAMLI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Salgınla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Temel Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Limanlar Dairesi Müdürü Orhan Soyel, Posta Dairesi Müdürlüğü’nde Hasan Şentürk, Sivil Havacılık Dairesi’nden Gökhan Dağman, Ercan Polis Güvenlik Amiri Erkan Demirdağ, Taşyapı İşletmeleri’nden Ali Coşkun Ahiskal, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, havaalanında alınması gereken önlemler hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Yapılan görüşmenin ardından havalimanına termal bir kamera kurulması ve izolasyon odası hazırlanması kararı alındı. Toplantının ardından izolasyon odasının kurulması için yer tespiti yapıldı ve hazırlıklara başlandı.

ÜST KOMİTE TOPLANACAK

Açıklamaya göre yarın saat 08.30’da Sağlık Bakanlığı’nda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında komite toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya devlet makamlarının yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanları da katılacak.

Anahtar Kelimeler:
Ercan HavalianıCoronaVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
. 2020-01-28 10:32:12

zahmet olacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2020-01-28 12:45:23

Çünkü K.K.T.C 'ye giriş sadece Ercandan ...Ledra - Lokmacı ve diğerleri sınır kapısı değil sanırım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Değirmenlik çemberinde korkutan kaza!
Değirmenlik çemberinde korkutan kaza!
Denktaş Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak
Denktaş Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak
YDP’de 325 kişilik seçim komitesi oluşturuldu
YDP’de 325 kişilik seçim komitesi oluşturuldu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim