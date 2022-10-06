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Ercan'daki çalışmalar rutin olarak denetlenecek!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı inşaatının durumu ile ilgili katıldığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni havalimanının 15 Kasım’da açılışının yapılabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bu çalışmaların rutin olarak denetleneceğini söyledi.

06 Ekim 2022 Perşembe 14:28
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Ercan'daki çalışmalar rutin olarak denetlenecek!



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yeni Ercan Havalimanı şantiyesinde gerçekleştirilen toplantıda, yapımcı şirket yetkilileri projede gelinen açama ile ilgili bilgi aktarırken çalışmalar yerinde incelendi ve eksiklikleri tespit edildi.

Bakan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’a yetiştirilebilmesi adına gerekli teknik cihazların adaya zamanında intikali için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını, KKTC’nin bir marka olmasını sağlayacak bu projenin gidişatı konusunda her hafta toplantı yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Arıklı, yeni Ercan Havalimanı zamanında tamamlanabilmesi adına T.C. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ)destek alınmasına ve işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Havalimanı inşaatı şantiyesinde yapılan toplantıya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, PGM temsilcisi ve yapımcı şirket yetkilileri katıldı.

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