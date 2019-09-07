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Ercan'dan 30 bin Dolarla çıkmaya çalışan kişiye soruşturma

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:36
Ercan'dan 30 bin Dolarla çıkmaya çalışan kişiye soruşturma

Ercan Havalimanı’ndan 30 bin dolarla çıkış yapmak isteyen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 10.00 sıralarında Ercan Havalimanında S.A. (E-33), tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 30 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Polis suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 5-6 Eylül tarihlerinde Girne’de gerçekleştirilen denetimler sonucu ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişiyi tutukladı.

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ErcanSoruşturmaHaber
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