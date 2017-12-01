Ercan'dan çıkamadı!

Ercan Havalimanı’nda bir yolcu, tasarrufundaki, yasada öngörülen 10 bin Euro muadili döviz veya TL’den fazla olan 22 bin ABD Doları’nı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkmak üzereyken tespit edildi.