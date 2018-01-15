Ercan'dan çıkamadı!

Ercan Havalimanı’nda dün saat 14.00 sıralarında Ş.K. (E-31), beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan, 10 bin Euro ve 20 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.



Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.