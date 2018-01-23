Ercan'dan çıkamadı!

H.A. (E-40), Ercan Havalimanından dün çıkış yaptığı sırada tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 42 bin Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara ibraz etmediği tespit edilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.



Öte yandan dün saat 16.00 sıralarında, A.A. (E-40), Ercan Havalimanından çıkış yaptığı sırada tasarrufunda 10 bin Amerikan Doları muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 9 çeyrek cumhuriyet altını, 1 yarım cumhuriyet altını, 15 tam cumhuriyet altını, 2 düz model bilezik, 11 burma bilezik, 1 kolye, 1 ata lira bileklik, 1 ata lira, 1 çift küpeden oluşan altınları yetkili makamlara ibraz etmediği tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.