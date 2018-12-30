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Ercan'dan çıkamadı!

Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket

30 Aralık 2018 Pazar 12:56
Ercan'dan çıkamadı!

Ercan Havalimanından, 21 bin 400 ABD doları ile çıkış yapmak isteyen M.A.A.Q.(E-33) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ülkeden çıkış yapacak şahısların, üzerlerinde bulundurduğu 10 bin Euro’nun üzeri veya muadili nakit para hakkında yetkili makamlara bilgi verme zorunluğu var.

 

Diğer polisiye haber;

YANGIN

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Gönyeli’de dün Yiğit Sokak üzerinde bulunan Neşe Gönyeli’ye ait ikametgahta, elektrikli ocağın kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, oda içerisindeki eşyalar zarar gördü.

Girne’de faaliyet gösteren Life Otel’in mutfak bölümünde ise dün, ocak üzerinde yanar vaziyette unutulan tencerenin alevlenmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından döndürülen yangında bazı eşyalar zarar gördü.

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Ercan HavalimanıYasal IşlemPARAHaberGündemKıbrıs
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