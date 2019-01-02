Ercan'dan çıkamadı!

Ercan Havalimanı'nda, dün saat 10.30 sıralarında K.H.A. (E-55), tasarrufunda 10,000 euro veya muadili nakit paradan fazla olan 23 bin Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. K.H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Diğer polisiye haber;

Gazimağusa’da bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın bülteninde yer alan habere göre, dün saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Ş.K.(K-21), polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan extasy türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet hapı yere attığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.