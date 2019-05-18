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Ercan'dan çıkamadılar

18 Mayıs 2019 Cumartesi 13:28
Ercan'dan çıkamadılar
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(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan başkasına ait Fransız pasaportlarıyla çıkış yapmaya çalışan ve henüz gerçek kimlikleri belirlenemeyen iki zanlı tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, 17 Mayıs tarihinde saat 11.00'da Ercan Havalimanı’nda önceden Guilene Clarice Fossi Nkouamou’nu adına sahte olarak düzenlenmiş Fransız pasaportu ile pasaportta adı geçenin kimliğine bürünerek K.K.T.C'den çıkış yapmak istediği esnada konu yerde görevli Sivil Hizmet Görevlisi tarafından tespit edildiğini anlattı. Civisilli, diğer zanlının ise 17 Mayıs’ta Lefkoşa' da Lokmacı Kara Giriş Kapısından, önceden Roukit Abdallah adına sahte olarak düzenlenmiş Fransiz Pasaportu ile, pasaporttaki şahsın kimliğine bürünerek K.K.T.C'ye giriş yaptıktan sonra, ayni gün yine aynı pasaport ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak istediği esnada, çıkış kabininde görevli Sivil Hizmet Görevlisi tarafından tespit edildiğini belirtti. Zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın henüz yeni başladığını, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve zanlıların gerçek kimliklerinin henüz tespit edilemediğini söyleyerek, üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların gerçek adının tespit edilemediğine dikkat çekip, tahkikat amaçlı üç gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Son Güncelleme: 18.05.2019 13:37
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberPolisSahte PasaportErcan Havalimanı
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