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“Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Sahte Evrak Tasarrufu, Sahtelenmiş Evrakı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçlarından tutuklanan zanlı Vedat Dilemre mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:46
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Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
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(Kamalı Haber) 

“Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Sahte Evrak Tasarrufu, Sahtelenmiş Evrakı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçlarından tutuklanan zanlı Vedat Dilemre mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer olguları aktardı.

Polis, Zanlı Vedat Dilemre’nin Sahte Resmi Evrak Düzenleme, Sahte Evrak Tasarrufu, Sahtelenmiş Evrakı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10.04.2008 tarihinde, saat 06:00 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet etmekte olan Vedat Dilemre’nin kendi resmini yapıştırmak sureti ile sahtelediği Hasan Aydoğdu isimli şahıs adına isdar olunan TC Pasaportunu Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile Ledra Palas Kara Giriş Kapısı'nda görevli Sivil Hizmet görevlisine ibraz etmek sureti ile tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründüğü esnada tespit edilmesine müteakip olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlının Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan kaçak olarak askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçtiğinin tespit edildiğini ve bu husus ile ilgili de ayrı bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhinde 10.04.2008 tarihinde derdest emri temin edilip aranan şahıs olarak belgelendiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak konu sahte TC kimliği ile ilgili yapılan kriminalistik incelemede kimlik üzerinde bulunan resmin değiştirilerek sahtelendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 06.07.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlının serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.

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