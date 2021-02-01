Ercan gümrükte vaka

Ercan Havaalanı’nda bir corona vakası daha. Ercan’daki Sivil Havacılık Dairesi’nde ayni vardiyadaki 3 pozitif vakanın ardından bu kez ana binada bir corona vakasına rastlandı
Ercan’da görevli bir gümrük memurunun PCR testi pozitif çıktı.
Ercan Havaalanı’nda bu kez burada görevli gümrük memurunda corona vakası tespit edildi
Ercan Havaalanı’nda bir corona vakası daha. Ercan’daki Sivil Havacılık Dairesi’nde ayni vardiyadaki 3 pozitif vakanın ardından bu kez ana binada bir corona vakasına rastlandı
Ercan’da görevli bir gümrük memurunun PCR testi pozitif çıktı.