Ercan gümrükte vaka

Ercan Havaalanı’nda bir corona vakası daha. Ercan’daki Sivil Havacılık Dairesi’nde ayni vardiyadaki 3 pozitif vakanın ardından bu kez ana binada bir corona vakasına rastlandı

Ercan’da görevli bir gümrük memurunun PCR testi pozitif çıktı.