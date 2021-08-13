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Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde pozitif vaka

HTSK Başkanı Cem Kapısız Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde covid19 pozitif vakaların çıkması nedeniyle kadrının üçte birinin karantinya girdiğini geriye kalan çalışanların dayanacak gücü kalmadığını açıkladı.

13 Ağustos 2021 Cuma 13:47
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Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde pozitif vaka

Kapısız, "Bizlerin artık dayanacak gücü kalmamıştır, Ya derhal icraata başlarsınız ya da biz de oturup sizler gibi ipin kopmasını seyrederiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama şöyle:

Yıllardır defalarca uyarısında bulunduğumuz ve tamamen personel fedakarlıkları ile ayakta duran Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi, gitgide büyüyen sorunlar nedeniyle, mevcut ve önceki hükümetlerin duyarsızlıklarından dolayı artık gayrı faal olma noktasına gelmiştir.

Gelmiş geçmiş hükümetlerin Hava Trafik Kontrol Hizmetleri’nin yürütülmesi konusundaki beceriksizliği ve vurdumduymazlığı yüzünden her geçen gün personel azalmakta, açılan münhallere, münhal kadrosundan daha az aday başvurmakta ve yanlışlıkla alınabilen personel ise, içerde ne ile karşılaştığını anladıktan sonra başka kadrolara müracaat edip veya istifa edip hizmetten ayrılmaktadır. Son 6 yılda 75 kişilik münhal açılmasına rağmen, şu anki personel sayısı 6 yıl öncesine nazaran 12 kişi daha azdır. Tüm dünyada gözde bir meslek olan Hava Trafik Kontrolörlüğü maalesef ülkemizde yaratılan çalışma koşulları nedeniyle tercih edilmiyor. An itibariyle limitlerin altında çalışan sayısı ile Hava Trafik Kontrol Şube Amirinin ve personelin fedakarca çalışmaları sonucu ayakta tutulmaya çalışılan hava trafik hizmetleri, uykusuz ve yorgun personel tarafından yürütülmekte ve personel eve dinlenmeye gidememektedir. Son olarak kadroda pozitif vaka çıkması nedeni ile kadronun üçte biri karantinaya girmiş, geriye kalan personel ile birlikte müdür, amir, ekip şefleri dahil angarya çalışarak hava trafiğinin akışını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bizlerin artık dayanacak gücü kalmamıştır. Hükümet edenlerin boş lafları bu gemiyi yürütmemektedir. Ya derhal icraata başlarsınız ya da biz de oturup sizler gibi ipin kopmasını seyrederiz. Bugünden sonra çalışandan artık fedakarlık beklemeyin bizden bu kadar.

HTKS Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Cem Kapısız

Anahtar Kelimeler:
Cem KapısızErcan Hava Trafik Kontrol Merkezi
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