Ercan Havaalanı'nda coşkulu kalabalık

ÖZEL HABER
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün KKTC'ye geliyor.
Gündem Kıbrıs, Ercan Havaalanı'ndan an be an gelişmeleri takip ediyor.
İşte Ercan Havalanı'ndaki o heycanlı bekleyiş.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün KKTC'ye geliyor.
ÖZEL HABER
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün KKTC'ye geliyor.
Gündem Kıbrıs, Ercan Havaalanı'ndan an be an gelişmeleri takip ediyor.
İşte Ercan Havalanı'ndaki o heycanlı bekleyiş.