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Ercan havaalanında Covid-19 alarmı

T&T Ercan Havalimanı'nda çalışan bir teknik personelin corona pozitif olduğu öğrenildi

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:30
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Ercan havaalanında Covid-19 alarmı

Ülke genelinde corona virüs paniği yaşanıyor. Yerel vakalardaki artış dikkat çekerken, her bölgeden corona pozitif haberleri geliyor.

SESKIBRIS’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre T&T Ercan Havaalanı’nda çalışan bir personelin testi pozitif.

Havalimanında teknik bölümde çalışan Akıncılar’da sakin kişinin vardiya çalıştığı öğrenildi.

Dün gece vardiyası olduğu halde işe gelmeyen çalışanın yaptırdığı PCR testinin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Haberin bu sabah duyulması sonrasında Ercan’da çalışan personel arasında huzursuzluk ve panik yaşandığı belirtildi.

Corona pozitif çalışanın köyü olan Akıncılar’da da panik havası hakim…

Kaynak: SesKıbrıs

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