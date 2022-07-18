Ercan Havalimanı 15 Kasım'da açılacak!

Arıklı, 20 Temmuz’da bakanlık olarak yoğun bir gündemleri olduğunu bir kaç yol açılışının gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Arıklı, “10 yıldır bekleyen Güzelyurt-Lefke yolunu nihayet halkın hizmetine sunma mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun dışında daha birtakım çalışmalarımız olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nden kim gelecek onu bekliyoruz. Onun programına göre açılışları da gerçekleştireceğiz” dedi.

Erhan Arıklı, 20 Temmuz tarihine hedeflenen Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin temel atma töreni ile Ercan Havaalanının açılışının gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı sözkonusu iki büyük yatırımın açılışının ileri bir tarihte olacağını ifade etti.

Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için çıkılan ihaleye teklif gelmemesinden dolayı açılışının ertelendiğini söyleyen Arıklı, “Girne Alsancak yolunun 20 Temmuz’a açışılışını gerçekleştirmeyi düşünüyorduk.Daha doğrusu imza törenini planlıyorduk. Şu anda mütehhitlerle anlaştık. Gereken fiyat farkını 35 Milyon TL’yi ödeyeceğiz. Türkiye de madem siz 35 Milyon TL’yi bulup gereken fedekarlığı gösterdiniz ben de 65 Milyon TL’yi veriyorum diyerek yolu Lapta’ya kadar uzatma imkanı bulduk. Girne Alsancak yolunu yapan firma yolun devamını da yapacak” dedi.

Bakan Arıklı, Karpaz Manastır yolunun çalışmalarına da Eylül ayında başlanacağını ve yıl sonuna tamamlanacağını ifade etti.

Ercan Havalanının son halini görmek için yarın basınla incelemede bulunabileceğini kaydeden Erhan Arıklı, “Ercan Havaalanın açılışını 15 Kasım’da yapmayı planladıklarını ifade etti.

Erhan Arıklı, Ercan Havaalanı’nın 10 Milyon yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini söyledi.

“Kendi hava yolu şirketimizi kurmaya çalışıyoruz. Türkiye’den gelen yatırımcılar var. Hepsi gelip bizimle konuşuyorlar diyen Arıklı .Havayolu şirketine ortak olmak isteyen birçok firmanın teklifi verdiğini bunların Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede deniz limanlarına yatırım yapmak gerektiğini bunun için kamu özel işbirliğinde özelleştirilmeye gidileceğini söyledi.

Arıklı, Limanların biran evvel yap işlet devret veya kamu özel işbirliği ile özele devredilmesi gerektiğini Girne ve Mağusaiçin gereken ciddiyatırımı devletin yapmasının imkansızolduğunu belirtti.

Gemikonağı Limanı’nın özelleştirilmesinin de gündemde olduğunu kaydeden Arıklı, “Mahkeme süreci bir kaç gün içerisinde bitecek. Gemikonağı limanı kamu özel işbirliği içerisinde özelleştirmeye açacağız. Biran evvel o bölge canlanabilsin” dedi.