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Ercan Havalimanı çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır

T&T Ercan Havalimanı’nın 4 Haziran Cuma günü başlayacak çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır olduğu ve tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:04
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Ercan Havalimanı çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır

   T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre salgının başladığı 2020’nin Mart ayından itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin öngörüleri doğrultusunda ICAO VE IATA kuralları da dikkate alınarak havalimanında yeni düzenlemeler yapıldığı, güvenli ve sağlıklı hizmet verilmeye devam edildiği ifade edildi.

   Açıklamada, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkla Üst Kurulu’nun 4 Haziran Cuma günü uygulamaya gireceğini açıkladığı çift aşı ve çift PCR’lı karantinasz girişler ile ilgili olarak tarifeli uçak sayısıyla birlikte yolcu sayılarında yaşanacak artış ihtimaline karşın havalimanında tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.  

   T&T Ercan Havalimanı’nda gelen ve giden yolcu salonlarında yolcuların seyahatlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi için hazırlıkların tamamlandığı, havalimanı girişlerinde termal kamera, temassız ısı ölçerlerin yanı sıra sosyal mesafe, hijyen, kurallarına dikkat edilmesi konusunda sürekli anonsların yapıldığı, alan içerisine ise uyarıcı bilgilerin yer aldığı bilgilendirici levhaların konduğu kaydedildi.

Yolcularımızın sağlığı, güvenliği ve rahatı için tüm tedbirlerimizi aldık

   T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, havalimanında yolcuların güvenlik, sağlık ve rahatlığı için tüm tedbirleri aldıklarını ve bu önlemlerin yolcular tarafından da kabul gördüğünü söyledi.

   Güvenli seyahat hizmetiyle T&T Ercan Havalimanı’nın bugüne kadar çok sayıda yolcuya hiçbir aksaklık yaşanmadan, mağduriyet oluşturmadan hizmet verildiğini dile getiren Özçelik, “Havalimanındaki düzenlemelerde teknolojik değişimlere de uyum sağlandı. Temassız ısı ölçer ve termal kameralar kondu. Yolcularımızın güvenli geliş ve gidişlerini sürdürmeleri için onlara en yüksek değerde hizmeti vermeye özen göstermeyi sürdürüyoruz. COVID-19 salgının başladığı günden bugüne kadar havalimanı içerisindeki hijyene, sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ediliyor. Havalimanımızda 7/24 düzenli olarak özel cihazlarla ilaçlamalar ise aralıksız devam ediyor” dedi.

   Özçelik, Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının COVID-19’a karşı yapılan Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığını da ifade etti.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
Ercan HavalimanıKarantinasız Giriş
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