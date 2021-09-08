Ercan Havalimanı'nda Adapass Uygulaması Başladı

QR kodlu form ile ülkeye giriş uygulaması pilot olarak Ercan Havalimanı’nda başladı.

Pazartesi uygulanmaya başlayan ve yolcuların test ve aşı bilgilerinin kontrolünü hızlandırmayı hedefleyen QR kodlu formu, adaya giren günlük 4 bin civarındaki yolcudan yaklaşık 500 tanesi dolduruyor.

Ercan Havalimanı’nda kurulan kontrol noktalarında, Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından yolcuların yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden doldurdukları QR kodlu form sorgulanıyor.

Adapass Yetkilisi Ekrem Yurdakul, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı ile başlayan uygulama hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

“FORM DOLDURAN YOLCU SAYISININ ARTACAĞINA İNANIYORUM”

Yurdakul, bilgilerini siteden form doldurarak yükleyen yolcuların sistemden kontrol edildiğini ve yüklediği dökümanların doğrulanmasıyla ülkeye hızlı bir şekilde girişinin sağlandığını anlattı.

Günde yaklaşık 4 bin civarında yolcu olduğu ve bunlardan 400-500 tanesinin bilgilerini yolculuk öncesinde siteye yüklediği bilgisini paylaşan Yurdakul, bu sayının ilerleyen günlerde artacağına inanç belirtti.

Yurdakul, “Formu doldurmayanlar ve yanlış veya eksik dolduranlar manuel prosedürden geçiyorlar. Bu kişiler adaya gelmeden üç kategoriye ayrılıyor. Belgelerini düzgün doldurup doğrulananlar, belirsiz bilgi verenler, karantina zorunluluğu olan ülkelerden gelenler veya aşı belgesi olmadan gelenler” dedi.

Ercan Havalimanı’ndan sonra deniz ve kara kapılarına da bu sistemin kurulacağını aktaran Yurdakul, sistemin maliyetinin yüksek olmadığını da belirtti.

“BİRKAÇ AY İÇİNDE MOBİL APLİKASYON DA OLACAK”

Yolcuların artık yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden form dolduracaklarından, hergün gün sonunda pandemi bilgi sistemine işlenmek üzere uçakta form doldurmalarına gerek kalmayacağını anlatan Yurdakul, böylece personelin iş yükünün de azalacağını vurguladı.

“İnsanların teknolojiye aşina olmamaları başımızı biraz ağrıtıyor” diyen Yurdakul, kendilerinin sistemi kolaylaştırmak için hergün güncellediklerini ve birkaç ay içinde mobil aplikasyonunun da olacağını kaydetti.

“13 EYLÜL’DEN SONRA QR KODLU FORM, ADAPASS KODU GİBİ KULLANILABİLECEK”

Uygulamada karşılaştıkları sorunlara değinen Yurdakul, “Bazıları Healthpass yerine aşı belgesindeki QR kodu okutuyor. Bazıları aşı yerine PCR’ı, PCR yerine aşıyı okutuyor” ifadelerini kullandı.

13 Eylül’den sonra QR kodlu formun Adapass kodu gibi kullanılabileceğini belirten Yurdakul, “Kişiler, QR kodlu form ile Kuzey Kıbrıs’taki işletmelere de girebilecekler. Yolculukları öncesinde siteden doldurarak aldıkları QR kodlu formu, Adapass Kodu gibi kullanılabilecekler” ifadelerini kullandı.

“YAKINDA TESTLER YAPILIRKEN ADA KOD İLE KAYIT ALINACAK”

Bazı mekan, sektör, aktivite ve etkinliklere girecek kişilerin test ve aşı durumlarının sorgulanabilmesi amacıyla kullanılan Adapass ile ilgili de konuşan Yurdakul, Adapass’ın platformunun arkasında aşı bilgi sistemi, pandemi bilgi sistemi, temas takip sistemi gibi 3-4 tane yazılım olduğu bilgisini verdi.

Bu yazılımlardan hepsinden bilgi aldıklarını aktaran Yurdakul, “10 haneli kimlik numarası ile giriş alan var, 6 haneli kimlik numarası ile giriş alan var. Aşı olurken bir dozunda pasaport numarası yazılan, diğer dozunda kimlik numarası yazılan var” diyerek bunların büyük bir zorluk yarattığını ve bu zorlukları aşmak için çalıştıklarını vurguladı.

Yakında testler yapılırken kimlik numarası ile değil, ada kod ile kayıt yapılacağını da belirten Yurdakul, bunun için de gerekli altyapıyı hazırladıklarını aktardı.