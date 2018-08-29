Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara

Ercan Havalimanı'nda hükümet ile hava kontrolörleri arasında yaşanan ek mesai kavgasına iki günlük ara verildi.

Ercan Havalimanı'nda kaosa neden olan ve bir çok şirket ve vatandaşın ciddi şekilde mağdur olduğu durum şu an için geçmiş durumda. Hava Kontrolörleri Sendikası iyi niyet göstergesi olarak eylemlerini iki günlüğüne askıya aldı.

Cuma günü uçuşların nasıl olacağı noktasında ise herhangi bir öngörü mevcut değil. Cuma günü akşam yaşanan kaos devam ederse yeniden vatandaşlar mağdur olacak.

Ercan’da itfaiye görevlileri ek mesai yapacak

Öte yandan Ercan’da görev alan itfaiyeciler ek mesai yapacak.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bu akşam BRT’de yayınlanan “Haber Sizde” programına telefonla katılarak sendikanın Ercan’daki greve yönelik kararını açıkladı.

Sendikal Platform adına açıklamada bulunan Kamu-Sen Başkanı Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmede Ercan’da görevli itfaiye çalışanlarının ek mesai yapması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Bu kararı iyi niyet çereçvesinde aldıklarını belirten Atan, 31 Ağustos Cuma günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile yeniden biraraya gelceklerini açıkladı.

Atan, hükümete cuma gününe kadar süre verdiklerin ifade ederek, bakanlığın yapacağı çalışma neticesinde yeniden bir değerlendirmede bulunacağını açıkladı.

Bu arada Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da BRT’ye yaptığı açıklamada, iyi niyet çervesinde Ercandaki itifaiye hizmetinin devam edeceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile 31 Ağustos Cuma günü saat 12.00’de yeniden biraraya geleceklerini açıklayan Bengihan, bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini dile getirerek, Bakanlığa Cuma günü saat 15.00’e kadar süre verdiklerini açıkladı.