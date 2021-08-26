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Ercan Havalimanı personeline 3’ncü doz aşıları yapıldı

COVID-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları dünyanın birçok ülkesinde sürerken, Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC Sağlık Bakanlığı’na yollanan yeni tip koronavirüse karşı etkili aşılar ülke genelinde uygulanmasına kesintisiz devam ediliyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 14:14
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Ercan Havalimanı personeline 3’ncü doz aşıları yapıldı

KKTC’nin en önemli giriş kapısı olan ve yurt dışına açılan penceresi konumundaki Ercan Havalimanı’nda görev yapan havalimanı personeline Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı’na dağlı Trenyolu Polikliniği’nde üçüncü doz aşıları yapıldı.

Özçelik: Yolcularımıza karşı sorumluyuz

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, tüm Dünya’yı etkisi altına alan koronavirüs salgının önüne geçilmesi için aşının önemine dikkat çekti.

Özçelik, havalimanı personelinin Şubat ve Mart aylarında ilk iki doz aşılarını yaptırdığını üçüncü dozunun ise bugüne kadar zaman mevhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan sağlık çalışanları tarafından Trenyolu Polikliniği’nde yapıldığını belirtti.

“Hem yolcularımızın hem de çalışanlarımızın sağlığını düşünerek COVID-19’a karşı korumak için gerekli tüm tedbirleri almak zorundayız” diyen Özçelik, “Aşı, bizlere bir koruma sağlayacak ise bunu hemen yaptırmamız kaçınılmazdır. Çünkü, yolcularımıza ve halkımıza karşı sorumluluğumuz vardır” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve doktorların COVID-19 salgınının önüne geçilmesi için herkesin aşı olması gerektiği yönünde çağrı yaptığına dikkat çeken eden Özçelik, bu süreçte Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve ekibine salgın dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, özellikle bu zor dönemde büyük görev üstlenen sağlık çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı minnet duyduklarını da belirtti.

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