Ercan Havalimanı sanata doyacak

T&T Ercan Havalimanı, sanatçı Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisine ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Feridun Işımanı’ın 10 tablodan oluşan resim sergisi 8 Kasım 2019 Cuma gününden itibaren Ercan Havalimanı’nda giden yolcu pasaport sonrası salonda sergilenmeye başlanacak.

Yolcular tarafından büyük ilgi uyandıracak ve adeta bir resim şöleni yaşanacak T&T Ercan Havalimanı’ndaki resim sergisinde birbirinden değişik konulardan oluşan resimler yer alıyor.

Sergi, Aralık sonuna kadar yolcular tarafından görülebilecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin, kültürel ve sanatsal gelişime verdiği destekle yolcuların havalimanında geçirdikleri zamana değer kattığını belirtti.

Bu anlamda bugüne kadar pek çok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Özçelik, etkinliklerin havalimanı işletmesinde önemine değinerek, T&T Havalimanı İşletmeciliğinde çıtayı üst seviyeye taşıdığını söyledi. Özçelik, bu amaçla, ülkemizin yetiştirdiği çok değerli ressam sanatçı Feridun Işıman’ın “Yolcular” isimli resim sergisinin 8 Kasım 2019 tarihinden itibaren T&T Ercan Havalimanı’nda sergilenmeye başlanacağını ifade etti.

Sanatın toplumların zenginleşmesinde ve ilerlemesinde en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Özçelik, “T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak kültür ve sanata özgü etkinliklerle yolcuların keyifli vakit geçirmesini amaçlıyoruz. Havalimanımızda farklı türden sanat eserlerini yolcularla buluşturmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz etkinliklere yolcuların ilgi göstermesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sergilenecek eserler:

1- GÜREŞÇİLER- WRESTLERS… 50X70 Cm ( Kağıt Üzerine Akrilik / Acryla on paper) 2006, 2- İKİ FİGÜR – TWO FİGURES… 70X50 Cm (Kağıt üzerine yağlıboya / Oil on paper) 2005, 3- KADIN – WOMAN… 70 X 50 Cm (Kağıt üzerine yağlıboya – Oil on paper) 2005, 4- YEŞİL – GREEN… 70 X 50 Cm (Kağıt üzerine yağlıboya – Oil on paper) 2019, 5- OTURAN KADIN – SEATED WOMAN… 90 x 70 Cm (Karışık teknik – Mix technique) 2019, 6- YOLCULAR – PASSENGERS… 90X70 Cm (Kağıt üzerine Akrilik – Acryla on paper) 2019, 7- GEÇMİŞİN İZLERİ -THE TRACES OF THE PAST… 90X70 (Karışık teknik- Mix Techique) 2019, 8-İKONA 1- İCONS 1… 70X50 Cm (Kağıt üzerine karışık teknik- Mix technique on paper), 9- İKONA 2- İCONS 2… 70X50 Cm (Kağıt üzerine karışık teknik – Mix technique on paper), 10- İKONA 3- İCONS 3…70X50 Cm (Kağıt üzerine karışık teknik-Mix technique on paper)

Feridun Işıman’ın özgeçmişi:

Feridun Işıman, 1949 yılında Kıbrıs’ta Küçük Kaymaklı’da doğdu. 1972 yılında Ankara Üniversitesi Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü Turan Erol Atölyesi’nden mezun oldu.

1972-73 yılları arasında Küçük Kaymaklı’da kendi resim stüdyosunda portreler yaptı.

1974 -75 yıllarında Finlandiya’da sanatçı ve eğitmen olarak çalıştı. 1975 -1995 yılları arasında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Maarif Kolejinde öğretmenlik yaptı. 1997- 2012 Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Feridun Işıman değişik yıllarda gittiği veya davet edildiği Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Hindistan, Mısır, Litvanya, Bulgaristan, Almanya, İngiltere, Makedonya, Türkiye, Avusturya gibi pek çok ülkede resim çalıştı. Gittiği ülkelerde video çekimleri yaparak Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Resim sanatı ile ilgili kişisel arşiv hazırladı. 1995, 1996 ve 2002 yıllarında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 26 bölümlük “Çizgiler ve Renkler” Resim Eğitim programını hazırladı ve sundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa, Makedonya Türkiye ve Kıbrıs’ta kişisel sergiler açtı. Birçok Avrupa ülkesi, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Hindistan, Mısır, Kore ve Kıbrıs’ta karma sergilerde yer aldı.

Sanatçı müzik alanında da KKTC’yi Akdeniz Uluslararası Müzik Festivali Antalya (1987) ve İstanbul Uluslararası Show 93 Müzik Festivalinde (1993) solist olarak temsil etti.

Işıman, yorumculuğunun yanında beste ve söz yazarlığı da yapmıştır. Kişisel sergilerinin yanı sıra karma sergilere de katılan sanatçı, 7 ödülün de sahibidir. Uluslararası sanat kolonilerinde KKTC’yi temsilen eserler üretti. Halen resim ve müzik dallarında çalışmaktadır. Sanatçının Müzelerde ve Özel Kolleksiyonlarda Kıbrıs, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Bulgaristan, Türkiye gibi pek çok ülkede eserleri yer almaktadır.

(BRT/MAIL)