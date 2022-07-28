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Ercan Havalimanı yeni terminalinde ticari alan kiralamaları başladı

KKTC’nin en büyük yatırımı olan Ercan Havalimanı yeni Terminalinin yapımını gerçekleştiren T&T Havalimanı İşletmeciliği, açılış sürecine girildiği yeni havalimanı terminalindeki ticari alanlarının kiralama sürecine başlandığını açıkladı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:14
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Ercan Havalimanı yeni terminalinde ticari alan kiralamaları başladı
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T&T Havalimanı İşlemeciliğinden yapılan açıklamaya göre, kiralamalarda önceliğin yerli kuruluşlar olduğu ticari alanlar için talep kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, turizm ve eğitim adası olma yönünde ilerleyen adamızda mevcut Ercan Havalimanı’nın karşısında 7 milyon 800 bin metrekare master planlama alanı üzerine inşa edilen ve Global alanda kullanılan son teknoloji ile donatılan, modern mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekecek yeni Ercan Havalimanı’nda iş yapmak isteyenlerin yeni kapısı olacağı ifade edildi.

Mevcut Ercan Havalimanı’nın ülke ekonomisi ve tanıtımına bugün yaptığı katkıların yeni açılacak Ercan Havalimanı terminali ile artarak devam edeceği, yapılacak yeni istihdamlar ile de gençlere iş olanağının sağlanacağı kaydedilen açıklamada, havalimanlarının toplumların uluslararası topluma açılan yüzleri olduğu kaydedildi.

Gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle Dünya’daki modern havalimanları ile ayni düzeyde olacak yeni Ercan Havalimanı’nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut olacak. Bugünkü Ercan Havalimanı’ndan 6 katı ölçeğinde büyüklüğe sahip olacak yeni Ercan Havalimanı, 60 adet check in ve 44 adet pasaport kontrol noktası, 26 adet x-ray cihazı ve saatte 5 bin bagaj kapasitesi ile yolcularına hizmet verecek.

Kıbrıs’ın en önemli turizm kapısı olacak

Açıklamada, Ercan Havalimanı inşaatının tamamlandığı zaman Kıbrıs’ın en önemli turizm kapılarından biri haline geleceği ve sadece bulunduğu bölgenin değil adanın çehresini değiştireceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ın Dünya’ya açılan tek penceresi konumunda olan ve adada havalimanı konseptini tamamen değiştirecek Ercan Havalimanı yeni terminalinin Dünyanın birçok ülkesinden gelecek misafirlerini ağırlamaya artık çok yakın olduğu ifade edildi.

Teknoloji, kalite ve hizmette, dünyadaki benzer örnekleriyle yarışacak bir havalimanı için geri sayımın başladığını da ifade edilen açıklamada, KKTC’yi dünya ile kucaklaştıracak bu büyük proje bittiği zaman ülke ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağı kaydedildi.

Yılda 5 milyonu aşan yolcu sirkülasyonunun olduğu bir ortamda iş yapmak isteyenlerin adresinin artık yeni Ercan Havalimanı olacağı ifade edilirken, kiralama süreci için T&T Havalimanı İşletmeciliğine başvurmaları istendi.

Başvuruların [email protected] mail adresi ve mesai saatleri içerisinde (08.30 - 18.00) 0392 600 5000 numaralı telefondan Ticari İşler Bölümü’ne ulaşmaları gerektiği bildirildi.

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