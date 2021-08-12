Ercan Havalimanı’nda 2 personelin koronavirüs testi pozitif

Ercan Havalimanı'nda bulunan Sivil Havacılık Dairesi'nde Hava Trafik Kontrolörleri arasında görev yapan ve farklı ekiplerden olan 2 personelin Koronavirüs testi pozitif çıktığı öğrenildi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Sağlık Bakanlığı’nın izlediği protokol gereği temaslıların birer hafta izole kalacağını belirterek, minimumlarda olan personel sayısının Koronavirüs ile biraz daha azaldığını vurguladı.

Hava trafiğinin durma noktasına geldiğini de belirten Kapısız, “Uçuşların kapatılması söz konusu olabilir… Personelin azaldığı yıllardır mevcut olan bir sorundu. Fakat bir şekilde personelin inisiyatifi ile iyileştirmek için adım atılmadı” dedi.

"KORONAVİRÜSTEN AZALAN TRAFİĞİ BİLE ÇEVİRECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

“Koronavirüsten azalan trafiği bile çevirecek durumda değiliz” diyen Kapısız, “Derhal içerideki durumu çözmeleri gerekiyor… 6 yıl önce 45 kişiydik, 75 kişilik münhal açıldı ancak bugün geldiğimiz noktada 110 kişi olmamız gerekirken 33 kişiyiz…” ifadelerini kullandı.

HABERİN KAYNAĞI İÇİN TIKLAYIN