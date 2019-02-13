Ercan Havalimanı’nda bir tarih hayat buldu

1 Şubat’ta Sivil Havacılık Dairesi’nin Hava Trafik Yönetim Merkezi’nde sergilediği fotoğraflar ve Hava Trafik Kontrol merkezinin 44 yıl önce kullandığı cihazlar, bugün T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından Ercan Havalimanı’nda yolculara sergileniyor.

Ercan Havalimanı’na ilk uçağın teker koyduğu 3 Şubat 1975’den bugüne nereden nereye gelindiği, Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Kontrol Ünitesi’nin geçmişten günümüze hangi şartlarda hizmet verdiği fotoğraflarla yolcular geçmişe yolculuk yapılıyor.

Sergideki fotoğraflarla tarihe tanıklık eden yolcular, uçakların güvenli bir şekilde uçmasını sağlayan sivil havacılık kontrollerin geçmişten günümüze dek kullandığı cihazları da bire bir görme fırsatı yakalıyor.

Sergide ayrıca Sivil Havacılık Dairesi’nde 44 yıl içerisinde hizmet vermiş çalışanların fotoğrafları ve hangi şartlarda çalıştıkları da yer alıyor.

KKTC’nin milli hava yolu konumunda olan ve 2010 yılında kapatılan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) 3 Şubat 1975’te Ercan Havalimanı’na inen ilk uçağı ile o gün uçakta yer alan personelin fotoğraflarının yanı sıra Ercan Havalimanı’nın geçmişten günümüze kadar olan görüntüleri de bulunuyor.

Ercan Havalimanı’nın eski halinden bugünkü modern ve çağdaş bir görünüme nasıl geldiği de tarihsel kronoloji ile yer aldığı sergide, 15 Haziran 1976’da ana pist yapılarak yabancı havayollarına ait uçakların alana iniş kalkış yaptıkları fotoğraflar da sergilenenler arasında yerini alıyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, 44 yıllık tarihin yer aldığı sergide havalimanından geçen yolcuların Kıbrıs Türk halkının hangi şartlardan geçerek günümüze geldiklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İnsan yaşamında nereden nereye gelindiği ile ilgili geçmişin önemine dikkat çeken Özçelik, havalimanındaki serginin çalışanlar dâhil yolcuları da tarihi bir yolculuğa çıkardığını özellikle çalışanlara duygusal anlar yaşattığını söyledi.

Özçelik, sergide emek ve katkıları olan Sivil Havacılık Dairesi ile Hava Trafik Kontrol Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

44 yıllık geçmişten günümüze bakıldığı zaman o yılların zor koşullarından bugünün modern ve üstün teknolojide hizmet verildiğinin sergideki fotoğraflarda ve kullanılan cihazlarda görüldüğünü ifade eden Özçelik, T&T Havalimanı İşletmeciliği bünyesinde çalıştırılan Ercan Havalimanı’nın bugün yolculara ve misafirlerine yolcu güvenliğini ön planda tutan, çağdaş ve modern bir hizmet verdiğini de belirtti.

Yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesi ile yolcuların dünyadaki havalimanlarında kullanılan en son teknolojiye de kavuşacağını kaydeden Özçelik, yolcu konforu ve rahatlığının ise maksimuma taşınacağını ifade etti.

Yeni havalimanın yeni istihdamları da beraberinde getireceğini, işsiz olan gençlere iş imkânı sağlanacağını söyleyen Özçelik, şimdiki gibi ekonomiye olan katkının daha da artacağını, yeni Ercan’ın havacılık alanında örnek alınacak bir proje olduğunu da kaydetti.