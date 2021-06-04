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Ercan Havalimanı’nda bugünden itibaren çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişler başladı

04 Haziran 2021 Cuma 08:19
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Ercan Havalimanı’nda bugünden itibaren çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişler başladı

Ercan Havaliman’nda bugünden itibaren çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişler başladı...

T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havaliman’nın, çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlerle ilgili olarak yolcu sayılarında yaşanacak artış ihtimaline karşın havalimanında tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Açıklamada, Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının COVID-19’a karşı Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığı da belirtildi.
        
 

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:36
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