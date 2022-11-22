Ercan İbrahimoğlu: Kıbrıs Vakıflar Bankası’na bir darbe girişiminde bulunulmuştur

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İbrahimoğlu, Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Vakıflar Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkanı ile bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasının gayri yasal bir karar olduğunun altını çizdi. İbrahimoğlu, "Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bakanlar Kurulu aracılığıyla Kıbrıs Vakıflar Bankası'nda bir kalkışma girişiminde bulunmuştur" dedi.

İbrahimoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyuna yaptığı açıklamada ’15 Kasım 2022 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. Yıldönümünde Resmi Gazetede yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile yerel seçim yasaklarının başlamasına saatler kala, ülkemizin güzide kurumlarından Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Yönetim Kurulu Üyesini görevden almak suretiyle yetkilerini aşmış ve/veya kötüye kullanmış ve/veya gayri yasal bir karara imza atmıştır.

Daha da açık bir ifadeyle ifade etmek gerekirse Bb. Yrd. Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bakanlar Kurulu aracılığı ile Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda bir kalkışma girişiminde bulunmuştur.

Herkesin anlayacağı bir dille daha açık bir şekilde ifade etmem gerekirse, Kıbrıs Vakıflar Bankası’na bir darbe girişiminde bulunmuştur.’ diyerek kendisinin ve avukatının hukuksal mücadele ile Yüksek İdare Mahkemesinin ara emri ile bu işlemlerin durdurulduğunu söyledi.

'BÜROKRASİ, ÇAPSIZ, İŞBİLMEZ, EHLİYETSİZ KİŞİLERİN ELİNDE SİYASİLERİN OYUNCAĞI POZİSYONUNA GİRMİŞ VE NE YAZIK Kİ YERLERDE SÜRÜNMEKTEDİR'

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı bizlere göstermiştir ki bu memlekette bürokrasi, çapsız, iş bilmez, talimatla hareket eden ehliyetsiz kişilerin elinde yozlaşmış, dejenere olmuş, hukuk tanımaz siyasilerin oyuncağı pozisyonuna girmiştir.

Memuriyet hayatım boyunca 2 kez Kalkınma Bankasında Demokrat Parti’ye bağlı bulunduğu dönemlerde yapılan usulsüz-hukuksuz terfi, tayinler ve uygulamalar neticesinde Yüksek İdare Mahkemesi’nde açmış olduğum 2 dava oybirliği ile lehimize sonuçlanmıştı.

3. Davamıza konu olan söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ise Kıbrıs Vakıflar Bankasının Demokrat Partiye bağlandıktan kısa bir süre sonra süre yine yasal dayanaktan yoksun, keyfi, haksız, yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle ve hukuk dışı yaklaşımlar sonucunda meydana gelmesi son derece manidardır.

Bu arkadaşlar kendilerine bağlanan Daire ve Kurumlarda her istediklerini istedikleri şekilde yapabileceklerini zannetmektedirler ama bilmedikleri bir husus var, o da nedir biliyor musunuz? Esasen Victor Hugo’nun bir sözünü alıntılayarak geliştiren Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Sn. İsmet İnönü’nün sözleri ile bu durumu izah etmek doğru olacaktır. 'Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.' Bu nedenle haksızlığa ve hukuk dışı yapılan tüm işlemlere karşı halkımız uyanık olmalı ve bağımsız mahkemelerimizde hukuk mücadelesini vermelidirler.

Bu konuda esas üzüntüm, hukuksuzluğa, kanun tanımazlığa ortak olarak bu kararın alınmasında rol alan Ulusal Birlik Partisi kanadından bu karar öncesinde tarafıma hiçbir bilgilendirme dahi yapılmamasıdır.

'BİZLER SİYASETEN ATANMIŞ OLDUĞUMUZ GÖREVLERDE KİŞİLERİN SİYASİ ROZETLERİNE BAKMADAN YASAL MEVZUATLARA UYGUN KARARLAR VERMEYE BÜYÜK ÖZEN GÖSTERDİK'

Bu ve benzer konularda, Ülkenin en büyük partilerinden birisi olan Ulusal Birlik Partisi’nin geldiği nokta bu partiye gönül verenler ve sempatizanlarca sorgulanması gerektiğini bu vesile ile ifade etmek isterim. Bizler siyaseten atanmış olduğumuz görevlerde önümüze gelen meselelerde kişilerin siyasi rozetlerine bakmadan yasal mevzuatlara uygun kararlar vermeye büyük bir özen gösterdik.

'KAMU GÖREVİNDE ŞAİBEDEN UZAK, EVLATLARIMIZA TEMİZ BİR İSİM BIRAKARAK AYRILMA ŞİARIMIZDAN BİR AN OLSUN BİLE SAPMADIK'

33,5 yıllık Kamu Yönetiminde, 24 yılı Şube Müdürü, Genel Müdür II. Yardımcısı ve Genel Müdür olarak yönetici pozisyonunda hizmet verirken, hep evlatlarımıza temiz bir isim ve lekesiz bir miras bırakma amacı dışında bir amaç gütmeden halkımıza hizmet vermeye çalıştık.

'KIBRIS VAKIFLAR BANKASI HALKIMIZIN ÖZ KURULUŞUDUR, KORUMAYA BÜYÜK ÖZEN GÖSTERDİK'

Halkımızın öz kuruluşlarından birisi olan Kıbrıs Vakıflar Bankasını gözbebeğimiz gibi bu güne kadar koruyabildiğimiz kadar korumaya çalıştık. Bundan sonrası için şu an fazla bir şey söylemek istemiyorum, bu aşamada sadece KKTC Merkez Bankası ile görüşerek bir durum değerlendirmesi yapacağım ve takip edeceğim yol haritasını kamuoyu ile paylaşacağımı tüm halkımızla paylaşmak istiyorum.

'DESTEKLERİNİ HEP YANIMDA HİSSETTİĞİM VE GÖRDÜĞÜM BÜROKRAT, DOSTLARIM, ARKADAŞLARIM VE HALKIMIZA İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın alındığı günden itibaren arayıp soran ve hep yanımızda olduklarını hissettiren değerli Bürokrat arkadaşlarım, sevgili dostlarım, arkadaşlarım ve duyarlı halkımıza içtenlikle teşekkür ederim."