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Ercan-İskele Anayolu Üzerinde Korkutan Kaza

Ercan-İskele Anayolu üzerinde Yeniceköy yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada süt taşıyan van araç ile TGV 040 plakalı taksi çarpıştı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:50
Ercan-İskele Anayolu Üzerinde Korkutan Kaza

Yeniceköy yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada süt taşıyan van araç ile TGV 040 plakalı taksi çarpıştı.

Kaza sonucu süt varilleri yola düşerken, TGV040 plakalı araçta büyük hasar oluştu

Polisten alınan bilgiye göre kaza şöyle oldu

Bugün saat 09:00 sıralarında, Ercan- İskele anayolu üzerinde, Ahmet Bal (E-19), yönetimindeki TGV 040 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun solunda bulunan Gülgün Süt fabrikasına dönüşe geçen Emrah Kıstı (E-32), yönetimindeki MG 680 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 04.09.2019 12:54
Anahtar Kelimeler:
ErcanİskeleKaza
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HAKAN MAGUSA 2019-09-04 13:23:58

TGV 040 PLAKALI ARAC SURUCUSU GECTIGINIZ GUN BENI DE TELIKELI BIR SEKILDE BAFRA YOLUNDA GECTI VE BEN DE ALLAH ACISIN BU SURUCUYU VE BASKALARNI DEDIM.

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