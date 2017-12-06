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Ercan kayıtları yalan söylemiyor!

KKTC’ye 90 günlük turist vizesi ile giriş yapmasının ardından, Ağustos ayında Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılan Şennur Gülbudak isimli kadının ülkeye, Ercan VIP salonundan Başbakan Özgürgün’ün özel davetlisi olarak girdiği ortaya çıktı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
Ercan kayıtları yalan söylemiyor!
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Günlerce vatandaşlık skandalıyla gündemden düşmeyen ve 90 günlük turist vizesi ile KKTC’ye giriş yaptıktan sonra 8 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılan Şennur Gülbudak adlı kadın hakkında çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

VIP’ten Başbakanın davetlisi olarak giriş yaptı

Yeni Bakış Gazetesi'nin elde ettiği Ercan yolcu listesine göre,  Şennur Gülbudak’ın, 19 Haziran 2017 tarihinde saat 10:30’da Başbakan Özgürgün’ün özel daveti doğrultusunda VIP salonundan ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı.

7 yıldır dul

Evli denilen Şennur Gülbudak’ın 7 yıldır dul olduğu da MİT raporlarında yer aldı.

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vatandaşşş 2017-12-06 11:14:04

ne günlere kaldı memleket hüseyinciğimin metreslerine vatandaşlık dağıtılır 26-27 senedir burda yaşayan burda doğan insanlarda sürünür yazıklar olsun sizede insani adaletinizede

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Yavuzzi 2017-12-06 11:44:42

Allah başkanımızın bilmem neresine güç kuvvat versin..

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vatandaşşş 2017-12-06 12:07:36

öyle yavuzzi oy istemeye geldiğinde hüseyinciim mesir macunu ikram edecem gendine güçlensin dağa taşa zıplasın

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