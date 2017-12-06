Ercan kayıtları yalan söylemiyor!

Günlerce vatandaşlık skandalıyla gündemden düşmeyen ve 90 günlük turist vizesi ile KKTC’ye giriş yaptıktan sonra 8 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılan Şennur Gülbudak adlı kadın hakkında çarpıcı bilgilere ulaşıldı.

VIP’ten Başbakanın davetlisi olarak giriş yaptı

Yeni Bakış Gazetesi'nin elde ettiği Ercan yolcu listesine göre, Şennur Gülbudak’ın, 19 Haziran 2017 tarihinde saat 10:30’da Başbakan Özgürgün’ün özel daveti doğrultusunda VIP salonundan ülkeye giriş yaptığı ortaya çıktı.

7 yıldır dul

Evli denilen Şennur Gülbudak’ın 7 yıldır dul olduğu da MİT raporlarında yer aldı.