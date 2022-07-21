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Ercan ne zaman açılacak? Yeni hedef 29 Ekim...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı yeni terminal binasının 29 Ekim'de açılacağını kaydetti.

21 Temmuz 2022 Perşembe 10:22
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Ercan ne zaman açılacak? Yeni hedef 29 Ekim...
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GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Bakan Erhan Arıklı, Çiğdem Aydın'ın programında yeni Ercan Havalimanı’ndaki son durum hakkında şu bilgileri verdi:

“ Yeni Ercan fiziken bitti. Planlama ve İnşaat Dairesi’ndeki arkadaşlardan bilgi aldım. Şu andaki keşif bedeli ile alanı yapmaya kalksak  bedeli  1 milyar Euro dediler. Biz bunun sahibi oluyoruz günün sonunda. Orası Taşyapı’nın değil.  Günün sonunda işi bitince şirket ceketini alıp gidecek.  Orası bizim olacak. Evet gecikmeler var. Daha önceden hizmete açılsaydı evet daha yararlı olacaktı. Taş Yapı’nın da  bizim de kendimize göre haklı sebeplerimiz var. Çalışan sayısını 800’den 1200’e çıkardık,  7/ 24 çalışıldı ve yeni havalimanı fiziken bitti. Ancak pandemi döneminde gelecek olan teknik cihazların  siparişleri  gecikti. Şu anda TC Ulaştırma Bakanlığı da  bu konuda yardım sağlıyor. Herkes teyakkuzda, herkes konuyu takip ediyor. Önümüzdeki ay umarım bu cihazlar gelecek ve 29 Ekim’de de inşallah tekerlekler piste değecek” dedi.

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