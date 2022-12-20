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Ercan-Trabzon seferleri başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen basın mensupları ve yolcuları taşıyan TK 4372 sefer sayılı uçak az önce Trabzon Havalalanına indi.

20 Aralık 2022 Salı 13:29
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Ercan-Trabzon seferleri başladı



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen basın mensubu ve yolcuları KKTC Trabzon konsolusu Erek Çağatay, Devlet Hava Meydanları Baş Müdürü Sezgin Değirmenci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Türk Hava Yolları İstaasyon müdürü Osman Hacımahmutoğlu, karşıladı.

Yolcuları karşılayan Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, direk uçuşların hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, karşılıklı uçuşların başlamaıyla birlikte başta turizzim olmak üzere diğer alanlara da ekonomik yönden katkı sağlayacağını ifade etti.

Ulaşımda zaman kaybının önüne geçildiğini ifade eden Erek, direk uçuşlarla birlikte ulaşım maaliyetlerinin de düştüğünü söyledi.

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KKTCErcanTrabzonYolcuSeferHavaalanı
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