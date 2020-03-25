Ercan Turhan : "Keser döner sap döner gün gelir hesap döner"

Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Otelciler Birliği As Başkanı Ercan Turhan, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu ekonomik tedbir paketi hakkında açıklama yaptı .



ERCAN TURHAN'IN AÇIKLAMALARI:

Çok Komiksiniz.Sizin hiçte sosyal olmayan, hiçte adil olmayan adaletinizi maalesef gördük.

Yüz yüze görüşmelerimizde ne söylüyordunuz?

Şimdi ne yapıyorsunuz.?

Yakışmadı.

Hem de hiç yakışmadı.

Keser döner sap döner gün gelir hesap döner