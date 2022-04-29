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Ercan Turhan turizm bakanlığına talip!

Turhan: Anlaşılan o ki bu hükümet uzun süreli gitmeyecek ,meclis aritmatiği de yeni modellere pek imkan tanımıyor.

29 Nisan 2022 Cuma 21:50
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Ercan Turhan turizm bakanlığına talip!

Deneyimli Turizmci Ercan Turhan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, turizm bakanlığına talip olduğunu açıkladı.

İşte Turhan'ın açıklaması:

Anlaşılan oki bu hükümet uzun süreli gitmeyecek ,meclis aritmatiği de yeni modellere pek imkan tanımıyor.
Hal böyle olunca en az 1 yıl ülkeyi yönetecek ve bu sürenin sonunda ülkeyi seçime götürecek ancak bu 1 yıl içerisinde de bekleyen icraatları yapabilecek bir teknokrat hükümete aciliyetle ihtiyaç duyulmaktadır.ülke ekonomisi can çekişmekte olup hızla yapılacak icraatlara ihtiyaç duymaktadır.
Ülke ekonomisinin ana dimaği olan turizm sektöründe ,sektöre büyük katkı sağlayabilecek icraatları , bugüne kadar edindiğim  büyük tecrübeler doğrultusunda yapabileceğimden ötürü böyle bir oluşumda Turizm Bakanlığına talibim.

Son Güncelleme: 29.04.2022 21:58
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