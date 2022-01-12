Ercan Turhan : “Turizm gelirleri iki katı artırılabilir”

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne Milletvekili adayı Ercan Turhan Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Pandemi sürecinde turizm sektörünün ötekileştirildiğini kaydeden Turhan, “Ne var ki üzülerek gördüm ki ülkenin lokomotif sektörü turizm ötekileştiriliyor ciddiye alınmıyor. İşverenler ve çalışanlar açısından birçok şeyin göz ardı edildiğini gördüm. Bu da beni siyasete girmem konusunda cesaretlendirdi” dedi.

Turhan bir turizm adası olan KKTC’nin iyi yönetilmediğini söyleyerek, “Bu ülkenin daha fazla bir gelire sahip olabileceğini düşünüyorum. O nedenle en önemli argümanlardan bir tanesinin de turizm olduğunu düşünüyorum. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, Türkiye Cumhuriyeti ile ana-yavru ilişkisinin dışına çıkıp abi kardeş ilişkisini kurabilecek, kendi ekonomisini yaratabilecek bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle adayım” şeklinde konuştu.

Lokomotif sektörlerden biri olan turizmde güçlü ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç duyulduğunu ancak siyasi istikrarsızlıklardan dolayı hükümetlerin kısa vadeli olduğunu söyleyen Turhan, “Tüm turizm paydaşlarının etkin bir şekilde rol alacağı bir turizm örgütüne ihtiyaç vardır. Bu turizm örgütü şeffaf, denetlenebilir bir şekilde çalışacaktır. Göreve geldiğim takdirde bu turizm örgütünün kurulmasını sağlayarak etkim bir şekilde çalışmasını sağlayacağım” dedi.

Göreve geldiği takdirde kongre, spor, sağlık ve üçüncü yaş turizm çeşitliliği arttırılarak tesislerin doluluk oranlarının arttırılmasını hedeflediğini kaydeden Turhan, “Yapacağımız çalışmalar neticesinde ülkeye gelecek olan turist sayısı artacak, turistik yatırım sayıları artacak ve bu çerçevede turistik tesislerin karlılıkları artacak. Bu da doğal olarak çalışanlarımıza yansıyacak. Çalışanlarımızın geliri artacak. Daha mutlu, daha huzurlu bir hayata kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında tarım ve turizm sektörlerinin işbirliğine dikkat çeken Turhan, “Otellerimiz ile üreticilerimizin bir araya getirilmesi gerekiyor. Otellerimizin yıllık olarak tüketmiş oldukları sebze ve meyve ürünleri paralelinde, üreticilerimize alım garantili üretim yaptırılabilir. Böylece otellerimizin yerel ürün tüketim oranlarını artar. Bu şekilde sanayi ürünleri içinde turizm payını kat ve kat artması sağlanabilir” dedi.