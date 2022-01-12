Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından uyuşturucu çıktı
Aracından uyuşturucu çıktı
Turiste cinsel taciz iddiası!
Turiste cinsel taciz iddiası!
Tırdan kaçak tütün çıktı
Tırdan kaçak tütün çıktı
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6...
Gece yarısı kanlı kavga!
Gece yarısı kanlı kavga!
Flaş Haber
Lefkoşa'da yangın!
Kapat

Ercan Turhan : “Turizm gelirleri iki katı artırılabilir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne Milletvekili adayı Ercan Turhan Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:00
35 Okunma
Ercan Turhan : “Turizm gelirleri iki katı artırılabilir”
banner108

ÖZEL HABER

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne Milletvekili adayı Ercan Turhan Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı. 

Pandemi sürecinde turizm sektörünün ötekileştirildiğini kaydeden Turhan, “Ne var ki üzülerek gördüm ki ülkenin lokomotif sektörü turizm ötekileştiriliyor ciddiye alınmıyor. İşverenler ve çalışanlar açısından birçok şeyin göz ardı edildiğini gördüm. Bu da beni siyasete girmem konusunda cesaretlendirdi” dedi.

Turhan bir turizm adası olan KKTC’nin iyi yönetilmediğini söyleyerek, “Bu ülkenin daha fazla bir gelire sahip olabileceğini düşünüyorum. O nedenle en önemli argümanlardan bir tanesinin de turizm olduğunu düşünüyorum. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, Türkiye Cumhuriyeti ile ana-yavru ilişkisinin dışına çıkıp abi kardeş ilişkisini kurabilecek, kendi ekonomisini yaratabilecek bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle adayım” şeklinde konuştu.

Lokomotif sektörlerden biri olan turizmde güçlü ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç duyulduğunu ancak siyasi istikrarsızlıklardan dolayı hükümetlerin kısa vadeli olduğunu söyleyen Turhan, “Tüm turizm paydaşlarının etkin bir şekilde rol alacağı bir turizm örgütüne ihtiyaç vardır. Bu turizm örgütü şeffaf, denetlenebilir bir şekilde çalışacaktır. Göreve geldiğim takdirde bu turizm örgütünün kurulmasını sağlayarak etkim bir şekilde çalışmasını sağlayacağım” dedi.  

Göreve geldiği takdirde kongre, spor, sağlık ve üçüncü yaş turizm çeşitliliği arttırılarak tesislerin doluluk oranlarının arttırılmasını hedeflediğini kaydeden Turhan, “Yapacağımız çalışmalar neticesinde ülkeye gelecek olan turist sayısı artacak, turistik yatırım sayıları artacak ve bu çerçevede turistik tesislerin karlılıkları artacak. Bu da doğal olarak çalışanlarımıza yansıyacak. Çalışanlarımızın geliri artacak. Daha mutlu, daha huzurlu bir hayata kavuşacak” ifadelerini kullandı.  

Konuşmasında tarım ve turizm sektörlerinin işbirliğine dikkat çeken Turhan, “Otellerimiz ile üreticilerimizin bir araya getirilmesi gerekiyor. Otellerimizin yıllık olarak tüketmiş oldukları sebze ve meyve ürünleri paralelinde, üreticilerimize alım garantili üretim yaptırılabilir. Böylece otellerimizin yerel ürün tüketim oranlarını artar. Bu şekilde sanayi ürünleri içinde turizm payını kat ve kat artması sağlanabilir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ercan Turhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!
1 saat 20 dakika görüştüler
1 saat 20 dakika görüştüler
Berova, asgari ücrete dair düşüncelerini paylaştı
Berova, asgari ücrete dair düşüncelerini paylaştı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim