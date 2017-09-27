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Ercan yolcuları yüzde 10 arttı

Larnaka’ya gelen ve tatilini KKTC’de geçirecek olan turistlere çıkarılan zorluklar gündemdeyken, Ercan’daki yolcu rakamları dikkat çekti.

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:16
Ercan yolcuları yüzde 10 arttı

Bertuğ Topal

Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’taki 206 oteli yasaklılar listesine koyması ile başlayan ve iki ülke arasında gerilime neden olan olayların ardından turizm sektörünün bundan ne kadar etkilendiği merak konusu.

KKTC turizminin Larnaka’ya kaydığı yönünde bir çok kesimden görüşler gelirken, Ercan Havalimanı rakamları bunun böyle olmadığını gösteriyor.

Larnaka Havalimanı’ndan KKTC’de bulunan otellerde konaklayacak üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerinin yasaklanacağının gündeme gelmesinin ardından turizm operatörleri ciddi bir sıkıntı yaşayacaklarını ifade ediyorlar.

Ancak Ercan Havalimanı’na gelen yolcu sayısına bakıldığında artış olduğu görülüyor. Ercan Havalimanı işletmesini yapan T&T Airport Genel Müdürü Serhat Özçelik yılbaşından itibaren gelen ve giden yolcu sayılarında yüzde 10’luk bir artış olduğunu ifade etti.

 Ciddi korku yarattı

Larnaka’dan Adaya giriş yapan ve tatilini Kuzey Kıbrıs’ta geçirecek olan üçüncü ülke vatandaşlarına Rum Yönetimi’nin koyduğu yasak turizm operatörlerini ciddi şekilde korkuttu. KKTC turizminin Larnaka Havaalanı’na kaydığı görüşleri sektörde yer alırken, Ercan Havalimanı rakamları bunun böyle olmadığını ortaya koyuyor.

Havadis Gazetesi

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abdi keles 2017-09-27 10:26:07

Rakamlar artmis olabilir ama gelen yolcularin nerden yani hangi ulkeden olduklarini aciklarmisiniz.

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Hasan nihat erduran 2017-09-27 11:27:42

Ercana teşviği artırmak lazım...larnakaya teşvik bana göre hata!tc den ercana 5-10 euro artış ve tc de organizasyonlarda ilginçlikler bize yeter.. !

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