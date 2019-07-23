Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Ercan’a Acil İniş Yapan THY Uçağının Direkt Uçuşunu Engellediler

İstanbul-Amman seferini gerçekleştirirken uçaktaki bir yolcunun rahatsızlanması sebebiyle Ercan Havaalanı’na acil iniş yapmak zorunda kalan Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Ercan’dan kalkarak Amman’a doğrudan uçuş gerçekleştirmesine izin verilmediği iddia edildi.

23 Temmuz 2019 Salı 12:04
Ercan’a Acil İniş Yapan THY Uçağının Direkt Uçuşunu Engellediler

Fileleftheros gazetesi, Türk Hava Yolları’nın, Airbus A321 tipi uçağıyla THY6YT sefer sayılı İstanbul-Amman (Ürdün) seferini gerçekleştirdiği sırada bir yolcusunun rahatsızlanması sebebiyle Kıbrıs adasının kuzeydoğusunda “Apostolos Andreas”  burnu üzerindeyken acil iniş izni istediğini, Rum Sivil Havacılık biriminin uçağı Larnaka Havaalanı’na yönlendirmesine karşın Ercan kontrol kulesinin araya girerek uçağın Ercan Havaalanı’na iniş yapmasının sağlandığını yazdı.

Gazete, sabah 03.30 sularında gerçekleşen olay sonrasında ciddi sağlık sorunu yaşayan yolcunun Ercan Havaalanı’nda teslim alındığını, ardından uçak pilotunun ise Ercan’dan Amman’a direkt uçuş rotası deklere ettiğini belirterek bunun üzerine Rum Hava Trafik Kontrol biriminin, Rum hükümet yetkililerinin onayıyla, direkt uçuşun gerçekleşmemesi adına bölge ülkeler ve Ürdün makamlarıyla temasa geçtiğini aktardı.

Rum makamların, doğrudan uçuşun gerçekleştirilmesinin engellenmesi girişimlerinin başarılı olduğu ve özellikle Ürdün makamlarının Ercan’dan doğrudan uçuşu kabul etmediklerini yazan gazete, bunun üzerine THY uçağının bir buçuk saat sonra Antalya’ya hareket ettiğini, Antalya Havaalanı’nın üstünde 22 bin feet yükseklikte tur atmasının ardından Antalya’ya inmiş gibi yeniden uçuş rotası çıkardığını öne sürdü.

Habere göre uçak, sözde “Lefkoşa hava sahası” ve İsrail hava sahasından geçerek sabah 07.30’da Amman’a iniş gerçekleştirebildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ErcanThyHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
EK 2019-07-23 12:53:48

Böylesine bir durumda bile insanlığını unutan ve hayvanlaşan bu hilkat garibeleri ile anlaşma olmaz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başbakan Ersin Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Başbakan Ersin Tatar, Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Kaçak 3 gün tutuklu kalacak
Kaçak 3 gün tutuklu kalacak
Gönyeli’de yangın!
Gönyeli’de yangın!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim