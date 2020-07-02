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Ercan’a yangın helikopteri konuşlandırıldı

Bakanlar Kurulu kararıyla Ercan’da, Türkiye’ye ait 1 adet yangın helikopterinin konuşlandırılmasına ilişkin karar üretti.

02 Temmuz 2020 Perşembe 12:54
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Ercan’a yangın helikopteri konuşlandırıldı

Bakanlar Kurulu, Tepebaşı – Kalkanlı arasında çıkan son yangının ardından gündeme gelen ve acil ihtiyaç duyulduğu ifade edilen yangın helikopteri meselesiyle ilgili adım attı ve Türkiye’ye ait 1 helikopterin Ercan’da konuşlandırılması yönünde karar üretti.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygun görülen 7 helikopterden birinin, 1 Temmuz tarihinden itibaren Ercan’da konuşlanması ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlayan hükümet, konu helikopter ile 6 – 7 kişiden oluşacak teknik ekibine gümrük işlemi yapılmaksızın gerekli izinlerin verilmesi yönünde karar üretti.

Resmi Gazete’de konuyla ilgili yer alan bilgilerde, söz konusu helikopterin KKTC’de konuşlandığı sürece konaklama masrafları, iaşe ibate giderleri ve Ercan Havalimanı'ndan yakıt temininin sağlanarak tüm giderlerin Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılanacağı da ifade edildi.

Bahsi geçen 7 helikopterin isimleri şöyle:

1) 4L-TBS

2) 4L-TLS

3) RA-31021

4) RA-31573

5) UP-MI 835

6) UP- MI 812

7) ER-MGL

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Yangın HelikopteriBakanlar Kurulu
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